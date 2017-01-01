Марафонцы съедят две тонны макарон на «углеводной вечеринке» в Перми

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Презентация нового меню Pasta party

Фото: Константин Долгановский

Оргкомитет Пермского международного марафона презентовал новое меню традиционного мероприятия накануне забегов —Pasta party.

Сам марафон, по традиции, будет продолжаться два дня. Спортивная разминка, забеги и подведение итогов пройдут 9 сентября. За день до этого, 8 сентября, состоится выдача стартовых пакетов, работа выставки-продажи спортивных товаров и услуг, мастер-классы, спортивное шоу, а также Pasta party.

Организаторы подчёркивают, что Pasta party — традиция крупных международных марафонов. Для того чтобы физически подготовиться к забегу марафонцы едят макароны, насыщенные углеводами. В прошлом году «углеводный пир» впервые состоялся и перед Пермским марафон.

Презентация нового меню Pasta party

Фото: Константин Долгановский

Меню Pasta party презентовала Мария Савельева — руководитель проектов «Киты Еды», которые второй год выступают официальным партнером марафона по организации питания. Она рассказала, что, в отличие от прошлого года, марафонцев будут кормить независимо от дистанции, на которую они зарегистрировались. Всем участникам забегов на выбор предложат несколько видов пасты.

Так, в меню вошли полюбившиеся с прошлого марафона — соба со свининой и классическое итальянское блюдо — макароны с сыром (пармезаном и моцареллой в смеси с мягким творогом). Появятся и новые позиции: спагетти с курицей и фасолью в томатном соусе и сезонная вегетарианская паста — фарфалле с опятами. По подсчётам «Китов еды», марафонцы съедят более 2 тонн пасты.

Презентация нового меню Pasta party

Фото: Константин Долгановский

Замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева подчеркнула, что после первого марафона, который состоялся в прошлом году, число бегающих людей в Перми стало значительно больше: люди бегают по набережной, в Балатовском лесу, экстрим-парке и других местах города.

Людмила Гаджиева, заместитель Главы администрации Перми:

— За год Пермский международный марафон стал не только брендом и послом Пермского края, но и общероссийским трендом. Президент России Владимир Путин в своих майских указах задает тенденцию к увеличению количества людей, ведущих здоровый образ жизни, к отказу от вредных привычек и мотивации к здоровому питанию. Наш марафон не только спортивное событие, не только забег для профессионалов, это праздник для всех жителей города, возможность еще раз подумать о нашем образе жизни.

Презентация нового меню Pasta party

Фото: Константин Долгановский

Организаторы отмечают, что марафон обещает стать более массовым и статусным, чем в прошлом году. Министр спорта Пермского края и мастер спорта по лёгкой атлетике Владимир Епанов заметил, что организация марафона 2018 года началась за год. Он пообещал, что в этом году марафон порадует интересными событиями, которые пока держатся в секрете: «Мы с нетерпением ждём 9 сентября. В прошлом году, когда возникла идея провести марафон в Перми, мы не могли представить, как много людей разных возрастов и профессий объединит забег».

Отметим, что на сегодняшний день на разные дистанции Пермского международного марафона зарегистрировалось более 6 тыс. участников из восьми стран мира: Иордании, Италии, Катара, Норвегии, России, Руанды, Таджикистана, Турции.

Самым опытным участником является 87-летняя жительница села Черновское. Она зарегистрирована на дистанцию в 3 км. Самым младшим стал пятимесячный ребёнок из Полазны. Вместе с родителями в детской коляске он преодолеет дистанцию в 3 км. Как и в прошлом году, абсолютных победителей-марафонцев среди мужчин и женщин ожидают призы в 500 тыс. руб.