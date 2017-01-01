Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 10 августа

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Дороги, которые мы выбираем. Этот год в Перми вновь проходит под знаком масштабного дорожного ремонта.

Фонтан «пошёл» под землю. В Перми начались работы по установке оборудования в подземном помещении нового фонтана на эспланаде.

Жаркое время ремонта. Когда в Перми закончится ремонт тепловых сетей.

Творим большие дела вместе! В Перми стартует благотворительная Большая волонтёрская неделя.

За что платим? С самыми горячими вопросами в сфере ЖКХ продолжает знакомить эксперт газеты «Пятница».

«Осталось только мобилизоваться». Долгострои в Чайковском должны сдать до конца этого года.

С перспективой на будущее. В Пермском крае отмечается рост ввода жилья.

В ответе за Прикамье. Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко провёл встречу с активистами Индустриального района.

Контроль в ваших руках. Жители Перми сообщают о проблемах благоустройства дворов на горячую линию.

Во саду ли, в огороде… В окружении природы, а не мегаполиса, мечтают жить 36% жителей Перми.

Идите в баню! В конце августа в Хохловке состоится семейный фестиваль «ВеникФест».

Где родился — там не пригодился? Четверть пермяков задумываются о смене места жительства.

Осторожно — солнце! Как избежать летних опасностей и сохранить здоровье своего ребёнка.

В Перми — бегобум! В предстоящие выходные пермяки смогут проверить свою спортивную подготовку.

Газета «Пятница» выходит тиражом 120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

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