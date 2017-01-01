Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 10 августа
Дороги, которые мы выбираем. Этот год в Перми вновь проходит под знаком масштабного дорожного ремонта.
Фонтан «пошёл» под землю. В Перми начались работы по установке оборудования в подземном помещении нового фонтана на эспланаде.
Жаркое время ремонта. Когда в Перми закончится ремонт тепловых сетей.
Творим большие дела вместе! В Перми стартует благотворительная Большая волонтёрская неделя.
За что платим? С самыми горячими вопросами в сфере ЖКХ продолжает знакомить эксперт газеты «Пятница».
«Осталось только мобилизоваться». Долгострои в Чайковском должны сдать до конца этого года.
С перспективой на будущее. В Пермском крае отмечается рост ввода жилья.
В ответе за Прикамье. Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко провёл встречу с активистами Индустриального района.
Контроль в ваших руках. Жители Перми сообщают о проблемах благоустройства дворов на горячую линию.
Во саду ли, в огороде… В окружении природы, а не мегаполиса, мечтают жить 36% жителей Перми.
Идите в баню! В конце августа в Хохловке состоится семейный фестиваль «ВеникФест».
Где родился — там не пригодился? Четверть пермяков задумываются о смене места жительства.
Осторожно — солнце! Как избежать летних опасностей и сохранить здоровье своего ребёнка.
В Перми — бегобум! В предстоящие выходные пермяки смогут проверить свою спортивную подготовку.
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