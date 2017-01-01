«Создавали для себя» В Перми началась продажа земли в загородном поселке клубного формата: без высоких заборов и с уникальным ландшафтом у воды

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Загородный поселок в новом для Перми клубном формате нашел первых соседей — «Лисий хвост» вырастает на полуострове, образованном реками Кама и Сылва. Название поселка — историческое, появилось благодаря форме полуострова, к тому же дает прямую отсылку к комфорту и семейному уюту, которые продвигают организаторы «Лисьего хвоста».

Поселок расположен в 50 километрах от Перми неподалеку от уже существующих коттеджных проектов «Гари», «Золотая миля» и «Долина рек». Проезжая мимо них полностью понимаешь суть нового предложения на рынке недвижимости: полный отказ от разноцветных высоких заборов, большие участки и клубный формат, построенный на взаимном доверии.

«Это место мы изначально выбирали для родных и близких, чтобы жить в комфорте и безопасности вблизи от города, но в удалении от пыли, шума и городской суеты. У детей здесь нет вопросов, чем заняться — мы знаем всех соседей и доверяем им. Именно в этом ключе хотим развиваться и дальше», — рассказывают организаторы.

Архитектура в «Лисьем хвосте» — под стать ландшафту: простая, понятная и лаконичная. Этого правила рекомендуют придерживаться и новым соседям. В лесопарковой зоне поселка его первые жильцы уже оборудовали спуск к воде и причал, который используют для рыбалки и активного отдыха.

Одновременно с эксклюзивным форматом — средние по пермским меркам стоимость земли за сотку. Организаторы «Лисьего хвоста» уже работают с ипотечными кредитами и готовы предоставлять личную рассрочку, если поймут, что с потенциальным соседом им будет комфортно и по пути. Площадь готовых к продаже участков составляет от 18 до 45 соток. Размер и природный ландшафт позволит реализовать даже самые масштабные идеи.

В продаже — и два жилых дома из натуральных материалов, панорамными окнами и люксовой отделкой.

Стартовая цена продажи сохранится до середины осени. Схему участком можно посмотреть на сайте «Лисьего хвоста»: permhappiness.ru. Там же можно заказать прямой звонок от собственника.

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