Суд запретил выезд из России экс-председателю наблюдательного совета «Экопромбанка»

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Сегодня, 9 августа, арбитражный суд Пермского края отказал бывшему председателю наблюдательного совета ОАО АКБ «Экопромбанк» Сергею Макарову в требовании отменить запрет на выезд за пределы России. Об этом сообщает РБК-Пермь. Такую обеспечительную ранее установил судебный пристав в рамках дела о личном банкротстве экс-банкира.

Издание сообщает, что в производстве ОСП по Березникам и Усольскому району находится несколько исполнительных листов, выданных в обеспечение требований кредиторов. В том числе —​ госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая 29 сентября 2014 года была утверждена конкурсным управляющим признанного банкротом «Экопромбанка». Березниковский городской суд, куда обратилась госкорпорация, в 2015 году удовлетворил 3 иска к бизнесмену соответственно на 346,5 млн, 168,7 млн и 20,5 млн рублей. По данным службы судебных приставов, Макаров погасил задолженности лишь на 403,3 тыс., 189 тыс. и 12,8 тыс. рублей.



Заслушав доводы представителя АСВ, арбитражный суд Пермского края 2 февраля 2018 года признал бывшего банкира банкротом и утвердил его финансовым управляющим Льва Шляпина. В реестр кредиторов включены требования «Экопромбанка» на 900,49 млн рублей и налоговой службы на 232,1 тысяч рублей.





