Пассажиропоток пермского аэропорта за год вырос на 15%

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Международный аэропорт «Пермь» подвёл итоги деятельности за семь месяцев текущего года. По всем основным показателям зафиксирован рост.

Всего за указанный период было обслужено 850,2 тыс. пассажиров, что на 15,59% больше, чем за семь месяцев прошлого года.

Из них рост на внутренних рейсах составил 14,48%, на международных — на 21,79%.

Количество взлётов и посадок увеличилось на 7,27% (всего их зафиксировано 4396).

Самыми быстрорастущими направлениями стали Анапа (рост на 52,27%), Санкт-Петербург (51,14%), Ноябрьск (рост 423%), Усинск (392%), Геленджик (23,5%).

Источник — пресс-служба международного аэропорта «Пермь»



