В водоёмы Прикамья выпустят более 400 тыс. мальков судака и стерляди

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Фото: «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

С июля по октябрь пермские нефтяники проведут выпуск молоди рыбы в Камское и Воткинское водохранилище.

В 2018 году «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в рамках выполнения экологической программы выпустит в реки и водохранилища Пермского края 420 тысяч мальков судака и стерляди. 123 тысячи мальков стерляди попадут в Воткинское водохранилище в Нытвенском районе и в Камское водохранилище в районе деревние Буй уже 30 и 31 июля. Выпуск судака специалисты «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» совместно с сотрудниками Института речного и озёрного рыбного хозяйства и представителями надзорных органов планируют на октябрь.

Поставщики рыбы определяются с помощью конкурсных процедур и должны иметь разрешения и лицензии Росрыболовства. Транспортировка рыбы проходит в особых условиях: температура воды в контейнерах для перевозки и водоёме в районах выпуска может различаться не более чем на два градуса. Как отмечают специалисты, рыба должна быть генетически предрасположена к местам обитания в Пермском крае.

Фото: «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

«Главное для промышленных предприятий — осознавать ответственность перед обществом за рациональное использование природных ресурсов и сохранение благоприятной экологической ситуации. Именно поэтому «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» не только следует букве закона, занимаясь искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов, но и самостоятельно проводит десятки экологических акций. Субботники, очистка берегов рек, благоустройство парков и родников, высадка цветов, кустарников и деревьев», — отметил представитель Президента

ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

Источник - пресс-служба «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»