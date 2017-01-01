«Уралкалий» предложил сброс стоков в Каму для продления работы рудника СКРУ-2

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Компания «Уралкалий» обратилась в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой разрешить сброс сточных вод из соликамского рудника СКРУ-2 в Камское водохранилище. Об этом сообщает Интерфакс. В качестве причины указывается активизация притока рассола в рудник, что создаёт риски для его дальнейшей работы.

Издание уточняет, что первоначальное сообщение об этом появилось от анонимного источника. Однако, позднее наличие такого обращения от компании подтвердил Роспотребнадзор.

Как сообщил «Интерфаксу» руководитель управления Росприроднадзора по Пермскому краю Андрей Азанов, Минприроды России запросило мнение федеральных служб и агентств, в том числе и Росприроднадзора, о безопасности сброса «Уралкалием» сточных вод в водохранилище.

Андрей Азанов, руководитель управления Росприроднадзора по Пермскому краю:

— Наша позиция такова, что этот сброс можно осуществить только в случае проведения мероприятий по снижению минерализации рассола, его предварительной очистки в соответствии с установленными нормативами. Сам способ утилизации стоков путем сброса в открытые водоемы разрешен, его реализация регламентирована, и «Уралкалий» просит ускорить процесс согласования, поскольку приток рассола в аварийный рудник активизировался.

По его словам Азанова, компания сейчас практикует закачку рассолов в пределах предоставленного горного отвода Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, а для его утилизации в открытый водоем она должна подготовить за свой счет проект нормативов сброса водных стоков и согласовать его с природоохранными ведомствами. Отвечая на вопрос, подготовил ли «Уралкалий» такой проект, Азанов ответил, что «к нам на рассмотрение он не поступал».

В самом «Уралкалии» подтвердили, что продолжают готовить необходимые документы для обеспечения решения проблем СКРУ-2, однако их содержание не комментируют.

Напомним, «Уралкалий» в ноябре 2014 года приостановил работу рудоуправления «Соликамск-2» и эвакуировал персонал из-за резкого увеличения притока рассола в шахте. В районе аварийного рудника был обнаружен провал грунта. Компания начала работы по устранению последствий аварии, в том числе по закладке отработанного шахтного пространства.



Позднее приток рассола на СКРУ-2 стабилизировался, что позволило компании нарастить объемы закладки. Для гидрозакладки добываемая руда поднимается на поверхность, на фабрике СКРУ-2 из нее извлекается соль, которая смешивается с рассолом и подается обратно в шахту. В результате этого процесса на фабрике производится товарный хлористый калий.

Сообщалось также, что к 2020 году «Уралкалий» планирует построить два новых шахтных ствола для безопасной отработки оставшихся запасов шахтного поля аварийного рудника «Соликамск-2».

«Уралкалий» — единственный в России и один из крупнейших в мире производителей хлоркалия. Мощности компании оцениваются в 13,1 млн тонн хлоркалия в год.

