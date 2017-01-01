Избиркомы Прикамья отказали 70% кандидатов, имевших судимость

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На муниципальные выборы Пермского края, которые пройдут осенью 2018 года, выдвинулось 155 ранее судимых кандидатов. Из них 70% кандидатов (107 человек) не смогли зарегистрироваться на выборах — им было отказано в связи с сокрытием сведений о судимости, предоставлением неполных данных или ошибках в документаах. Об этом сообщает краевая избирательная комиссия.

Наибольшее количество кандидатов оказалось из числа самовыдвиженцев — 103 человека. Среди партий больше всего судимых (по 15 человек) выдвинули Справедливая Россия (каждый десятый) и КПРФ (каждый шестой). От партии ЛДПР было заявлено 10 судимых кандидатов (3% от общего числа, выдвинутого партией). В Избирательной комиссии Пермского края отметили, что в текущем году эти партии не обращались в уполномоченный орган для проверки списка кандидатов на наличие у них судимости.

При этом, в прошлом на муниципальных выборах доля судимых лиц доходила до 12,5% от общего числа выдвинутых кандидатов. В текущую кампанию этот показатель упал в три раза и сосотавил 4,1% — минимальный за время последних избирательных кампаний.

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края:

— В своей работе мы заинтересованы в том, чтобы в представительных органах не было лиц, причастных к тяжким и особо тяжким преступлениям. Именно поэтому сегодня даже с учётом последних очень либеральных изменений избирательного права, мы обращаем особое внимание на тех, кто ранее имел серьёзные проблемы с законом. Мы разработали и предоставили партиям все возможные механизмы отслеживания в своих рядах кандидатов с судимостями, чтобы партии на выборах выглядели достойно. Снижение общих показателей выдвижения судимых кандидатов доказывают эффективность проводимой работы, однако партии не всегда используют предложенные механизмы — от чего существенно страдает не только их имидж в глазах избирателей, но и показатели участия их кандидатов в выборах.