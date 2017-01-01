Ввод жилья в Пермском крае увеличился на 45%

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В Пермском крае выросло количество построенного жилья.

По итогам шести месяцев текущего года застройщиками введено в эксплуатацию 386 тыс.кв. метров или 5001 квартира, сообщает Пермьстат. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 145,3%. Средняя цена строительства «квадрата» помещений жилого типа составила 40733 рубля.

Напомним, что с 1 июля 2018 года вступили в силу поправки в федеральный закон, касающийся долевого строительства. Он предполагает постепенный переход от долевого к проектному финансированию. Данная мера призвана ужесточить требования к застройщикам и защитить права дольщиков. Переходный период будет действовать с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года. В это время будет использоваться как старый механизм привлечения средств граждан в строительство новостроек (долевое строительство) так и новый — с помощью эскроу-счетов.