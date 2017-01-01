В Пермском районе прошел семейный форум «Мама — пчёлка»

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Он состоялся при поддержке проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».

На форуме женщинам, испытывающим сложности с трудоустройством в силу различных причин, рассказали о вариантах занятости. Участие приняли более 100 человек.

Участницы получили полезную информацию и практический опыт спикеров и авторов проекта. Среди них женщины, которые оказались в трудных экономических и психологических ситуациях, но сумели обрести уверенность в себе и стабильный достаток.

По словам участниц, они получили множество важной информации по социальной поддержке, различных вариантах трудоустройства, десятки направлений деятельности, а также познакомились с партнёрами и единомышленниками.

Каждой участнице выдали «сборник хороших идей и полезной информации» и рабочую тетрадь, с помощью которой женщинам будет проще понять, как найти «своё» дело. После форума мамы смогут пройти марафон в социальных сетях по выполнению заданий из рабочей тетради. Таким образом, они получат дополнительную поддержку от других участниц.

Ирина Ермакова, координатор проекта «Крепкая семья», председатель региональной общественной организации «Многодетные Пермского края»:

- Главная задача форумов: рассказать мамам, как можно совмещать семью и успешное дело. При этом каждая женщина может при желании найти себя: будь то удаленная работа или частичная занятость, предпринимательская, общественная или благотворительная деятельность».

Следующие форумы «Мама — пчёлка» пройдут в сентябре в Губахе и Соликамске. Дополнительная информация, расписание по ссылке: https://vk.com/forum_mama_pchelka

Проект «Мама-пчелка: Пермский край» — победитель краевого конкурса социальных и гражданских инициатив. Конкурс социальных и гражданских инициатив проводится Администрацией губернатора Пермского края для поддержки некоммерческих организаций Прикамья.

Источник - пресс-служба партии «Единая Россия»