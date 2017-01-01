План кампании по заготовке кормов в Прикамье выполнен на 71%

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На сегодня этот показатель превышает показатель прошлого года на 15%. Прикамские аграрии уже сегодня заготовили 19,18 центнеров кормовых единиц на голову скота при плане в 27,14 центнера. На сегодня выполненный показатель в 71% превышает показатель прошлогоднего года на 15%.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александра Козюкова, аграрии только с первого укоса заготовили достаточно грубых и сочных кормов. Следующий этап — уборка зерновых.

«Без учета переходящих остатков прошлого года, которые хозяйства планируют скормить в октябре-ноябре, зимний стойловый период скота в полном объеме будет обеспечен кормами. Сбалансированный рацион сельскохозяйственных животных должен оправдать наши ожидания в получении высоких объемов производства и увеличения надоев молока», — рассказал Александр Козюков.

Лидерами по темпам полевых работ стали аграрии Нытвенского района, где план заготовки выполнен на 134,65 %. Более 130% необходимого объема грубых и сочных кормов запасли в Очёрском районе, 109% — в Пермском районе и 104% в Чусовском. Высоким темпам заготовки кормов способствуют погодные условия и продолжающееся в Пермском крае техническое перевооружение сельхозхозяйств.

Источник: пресс-служба администрации губернатора