«Стену Цоя» в Перми откроют 15 августа

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Торжественное открытие стены памяти знаменитого музыканта состоится на территории пермского Экстрим-парка. Оно пройдет в рамках фестиваля «Рок-н-ролльный экстрим. Играем!», организатором которого выступает НАШЕ радио.

«Стена» будет представлять собой художественный и архитектурный арт-объект, созданный художником Всеволодом Григорьевичем и скульптором Павлом Баязитовым. По замыслу создателей, пространство у стены и она сама должны стать местом встреч поклонников Виктора Цоя и рок-музыки в целом. На открытии будет звучать живая музыка — популярные песни группы Кино в исполнении Артёма Холстинина из группы Choose of voice.

Отметим, что стены памяти Виктора Цоя есть во многих городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, и других. В Перми стена Цоя появляется не впервые. В 2011 году такая стена появилась по улице Петропавловской в районе ЦУМа, однако, в скором времени её пришлось демонтировать.

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