В Перми около Центрального рынка появится сквер

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Вместо сквера на этом месте могла появиться соборная мечеть.

Комиссия по землепользованию и застройке города Перми 8 августа утвердила итоги публичных слушаний по установке зоны «ТОП-1» (парки, скверы) на территорию по адресу: Крылова, 36.

Как отметили на заседании, на публичных слушаниях жители собрали большое количество подписей в поддержку создания сквера и «подписи до сих пор подсчитывают».

Напомним, на этом месте по первоначальному плану должна была появиться соборная мечеть, но жители близлежащих домов выступили против. В апреле этого года Управление внешнего благоустройства администрации Перми обратилось в комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить территорию общего пользования для этого участка.

После процедуры публичных слушаний и утверждения их итогов комиссией окончательную точку в вопросе должны поставить депутаты гордумы на пленарном заседании.

Соборная мечеть будет построена на бульваре Гагарина, 74А.