Бывшего начальника отдела безопасности колонии №12 осудили за взятку

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Губахинский городской суд признал виновным бывшего начальника отдела безопасности исправительной колонии №12, обвинявшегося в получении взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки за незаконные действия или бездействие).

Как было установлено, с сентября 2017 по март 2018 года подсудимый, будучи должностным лицом исправительного учреждения, договорился с отбывающим наказание осужденным не привлекать его к ответственности за нарушение внутреннего распорядка колонии. Кроме того, он позволил ему беспрепятственно пользоваться средствами мобильной связи и проносить запрещённые продукты питания. Делал это бывший сотрудник ИК за денежное вознаграждение — за указанный период сумма взятки составила 85 тыс. рублей.

Суд приговорил виновного к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 850 тыс. рублей.

Источник - пресс-служба прокуратуры Пермского края

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