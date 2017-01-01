В Перми около будущей соборной мечети появится сквер

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Фото: Яндекс. Карты

Для этого четыре участка объединят в один.

Комиссия по землепользованию и застройке города Перми 8 августа утвердила заявление администрации Свердловского района в отношении территории по бульвару Гагарина, 74.

На этой территории около будущей соборной мечети запланировано объединение четырёх небольших земельных участка в один для создания сквера со стелой. Общая площадь объединённого участка составит 7,5 тыс. кв.м. Сейчас участок находится в пользовании администрации Свердловского района и используется в том числе под автостоянку.

Ранее,1 июня, комиссия рассмотрела заявление «Регионального духовного управления мусульман Пермского края в составе центрального духовного управления мусульман России» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид «культовые здания и сооружения» земельному участку, расположенного рядом с будущей мечетью, но тогда вопрос был отложен из-за неясной позиции районной администрации.