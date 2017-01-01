Комиссия по землепользованию и застройке утвердила итоги публичных слушаний по «Телте»

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Фото: Константин Долгановский

Комиссия по землепользованию и застройке города Перми 8 августа рассмотрела итоги публичных слушаний по изменению зонирования территории по Окулова, 14, где располагается ДК «Телта».

Напомним, в конце июля горадминистрация согласовала изменение зонирования, предложенного краевым министерством по управлению имуществом и земельным отношениям — с зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) на зону Ц-5 (зона оптовой торговли, открытых рынков). Помимо этого минимущеста предложила увеличить высотность разрешенного строительства на территории с 20 м на «не более 52 м».

Далее вопрос был отправлен на публичные слушания.

Как отметили на комиссии по землепользованию и застройке, вместо «Телты» в будущем здесь появится гостиничный комплекс.

Председатель комиссии Виктор Агеев отметил, что минимуществу было предложено два варианта смены зонирования — на Ц-5 или на Ц-6 (зона оптовой торговли, складирования и мелкого производства), но министерство выбрало первый вариант (обе зоны позволяют строить гостиницы, - ред.).

Виктор Агеев, председатель комиссии, первый заместитель главы Администрации Перми:

— Ц-6 звучало бы благозвучнее, чем зона открытых рынков, чисто психологически. Но министерство выбрало Ц-5, им так удобнее для инвестиционных перспектив, — отметил Виктор Агеев.

Геннадий Воженников, член комиссии, архитектор:

— Никогда не видел такого неграмотного подхода к участку. Гостиница визуально перекрывает колокольню храма. Не произведён графический анализ, не было предоставлено никаких доказательств, что вариант министерства подходит.

Виктор Агеев отчасти согласился с мнением Воженникова о том, что необходимо больше обоснований проекта гостиницы.

В итоге комиссия утвердила итоги публичных слушаний, но не приняла никакого дальнейшего решения. По логике, дальше проект должен был поступить на обсуждение в городскую думу.

Отметим, в июле губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в Законодательное собрание проект поправок к бюджету края на 2018-2020 годы.

В частности, в документе сказано, на 2019 год запланирован снос ДК «Телта» (ул. Окулова, 14) «в связи с его неудовлетворительным состоянием». На работы предполагается выделить 13,566 млн руб.

Напомним, Дворец культуры телефонного завода Перми был открыт в декабре 1977 года. Общая площадь здания составляет 5,8 тыс. кв. м. Площадь земельного участка — 10,8 тыс. кв. м. В 2012 году была идея организовать там Дворец бракосочетаний. В 2013 году краевые власти передали ДК «Телта» Пермскому институту искусства и культуры. Там планировалось организовать учебные помещения. Но так как здание дворца было признано неприемлемым для организации учебного процесса, его было решено вернуть в краевую собственность. Позднее площадка ДК рассматривалась как новое здание для Пермской художественной галереи, либо предлагалось здание ДК снести и построить на его месте новое, подходящее под требования культурного учреждения.