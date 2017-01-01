Пермячка отсудила 30 тыс. рублей за мокрый пол

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Жительница Перми добилась выплаты компенсации в 30 тыс. рублей за то, что поскользнулась на мокром полу торгового центра Астраханский (ул. Маршала Рыбалко, 41а). При этом таблички «Идёт уборка», предупреждающей о том, что пол может быть скользким, на месте происшествия не было. В результате она упала и сломала шейку левого бедра. Повреждения были зафиксированы в травмпункте врачом-травматологом. Женщина обратилась в суд.

Как сообщает пресс-служба Пермского краевого суда, в своём иске жительница Перми потребовала компенсации морального вреда и судебных расходов. Уборщица ТЦ Астраханский в ходе судебных разбирательств подтвердила, что мыла пол, не установив табличку «Идёт уборка». Таким образом, собственники торгового центра не обеспечили безопасное предоставление услуг пользователям центра, в результате чего истец упала.

Районный суд исковые требования женщины удовлетворил. Попытка оспорить это решение в Пермском краевом суде не увенчалась успехом.