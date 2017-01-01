Власти Прикамья выкупят имущество ОАО «РЖД» для строительства магистрали «Улица Строителей» Ориентировочная цена приобретения имущества составляет 800,25 млн рублей

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Локомотивная, 18. Скриншот Google. Maps

Губернатор Пермского края внёс в Законодательное собрание проект поправок в перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры.

Перечень предлагается дополнить приобретением объектов недвижимого имущества ОАО «РЖД», которые расположены по адресу Локомотивная, 18 или находятся в коридоре проектируемой дороги по улице Строителей. Ориентировочная цена приобретения имущества в государственную собственность Пермского края составляет 800,25 млн руб.

В пояснительной записке говорится, что приобрести имущество планируется в два этапа: в 2018 году потратить на это 400 млн руб., и в 2019 году — 400,25 млн руб.

Законопроект предлагается рассмотреть на пленарном заседании Законодательного собрания 16 августа.

Напомним, строительство диагональной магистрали «Улица Строителей» будет синхронизовано с осуществлением проекта реконструкции вокзала Пермь II и создания на его основе транспортно-пересадочного узла. В 2018 году из краевого бюджета также предлагается выделить 8,9 млн руб. на разработку документации по планировке территории микрорайона ДКЖ площадью 126 га и федерального земельного участка площадью 31 га на улице Локомотивной. Это требуется для строительства транспортно-пересадочного узла Пермь-2 и единой улично-дорожной сети по улице Строителей, Трамвайной и Татьяны Барамзиной. Эти поправки к бюджету предполагается рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Заксобрания в августе.