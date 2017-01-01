ТОСЭР «Чусовой» пополнилась двумя новыми резидентами

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Чусовом пополнится двумя новыми резидентами. Власти Пермского края заключили соответствующее соглашение с ООО НПК «Базальт Групп» и ООО «Металлопласт». В его рамках компании создадут почти 100 новых рабочих мест.

В рамках соглашения ООО НПК «Базальт Групп» в следующем году планирует запустить производство труб и опорно-мачтовых конструкций из композитных материалов с созданием 54 новых рабочих мест. ООО «Металлопласт» планирует запустить в Чусовом производство электротехнических изделий с созданием 42 рабочих мест.

Сейчас на ТОСЭР в Чусовом реализуют свои инвестиционные проекты 6 резидентов: ООО «Чусовской завод по восстановлению труб», ООО «Белый камень», ООО «Фабио Рус», ООО «Стройсервис», ООО «Экотоп» и ООО «Швейная фабрика «РК». На 1 июля этого года ими уже создано 221 новое рабочее место.

Напомним, ТОСЭР «Чусовой» создана постановлением правительства РФ на период с 2017 по 2026 годы. Для резидентов установлены минимальные объемы капитальных вложений — не менее 5 млн рублей, и минимальное количество новых постоянных рабочих мест — не менее 20 в течение первого года после включения в реестр резидентов.

Источник - пресс-служба администрации губернатора