Уголовное дело о гибели школьницы в Краснокамске передали в центральный аппарат СКР

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Вчера, 7 августа, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в Главное следственное управление СК России для дальнейшего всестороннего и объективного расследования уголовное дело об обнаружении тела 14-летней девочки.

По предварительным данным, школьница умерла от тяжёлого истощения организма. Председатель СК России поручил подробно разобраться во всех обстоятельствах и дать правовую оценку действиям должностных лиц органов профилактики и системы образования Пермского края, которые по пока неустановленной причине не проявили должного внимания к состоянию подростка. Следствию предстоит выяснить все предшествовавшие гибели ребенка события и предпосылки к его внезапной смерти. В том числе уже проверяются сведения о возможной смерти ребенка в результате длительного голодания. Расследование дела поставлено на контроль, сообщает пресс-служба СКР.

Напомним, 16 июля жительница Краснокасмка увидела, что её 14-летняя дочь находится в бессознательном состоянии. Мать вызвала скорую, но прибывшие медики констатировали смерть девочки. Ряд СМИ сообщали, что погибшая и её мать находились в тяжёлом финансовом положении, и ребёнок мог умереть от истощения. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Также СУ СКР возбудило уголовное дело по статье «халатность». Следствие полагает, что должностные лица органов и учреждений системы профилактики ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности и не смогли своевременно выявить, что девочку в целях её безопасности нужно изъять у матери. В конце июля Краснокамский суд арестовал мать 14-летней девочки. Ей было предъявлено обвинение по статье «убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью».