Экс-глава Кизела снял свою кандидатуру с выборов Возможно, на его решение повлияли силовики

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Фото: Игорь Катаев

Как стало известно «Новому компаньону», бывший глава Кизела и Кизеловского района Александр Гаврилов написал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов в думу Кизеловского городского округа. Он был выдвинут реготделением «Справедливой России» по округу №13.

Дозвониться до самого Александра Гаврилова «Новому компаньону» не удалось.

Депутат Заксобрания (ЛДПР) Александр Григоренко предположил, что, возможно, силовые органы предъявили Александру Гаврилову какие-то определённые документы, и он «решил от греха подальше сняться». По словам депутата, известно, что силовики давно интересуются прошлой деятельностью Александра Гаврилова и его предполагаемыми связями с криминалом.

Напомним, голосование по выборам в думу городского округа состоится 9 сентября. Это будет единственный представительный орган на территории городского округа.