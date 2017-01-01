Экс-глава Кизела снял свою кандидатуру с выборов
Возможно, на его решение повлияли силовики
Как стало известно «Новому компаньону», бывший глава Кизела и Кизеловского района Александр Гаврилов написал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов в думу Кизеловского городского округа. Он был выдвинут реготделением «Справедливой России» по округу №13.
Дозвониться до самого Александра Гаврилова «Новому компаньону» не удалось.
Депутат Заксобрания (ЛДПР) Александр Григоренко предположил, что, возможно, силовые органы предъявили Александру Гаврилову какие-то определённые документы, и он «решил от греха подальше сняться». По словам депутата, известно, что силовики давно интересуются прошлой деятельностью Александра Гаврилова и его предполагаемыми связями с криминалом.
Напомним, голосование по выборам в думу городского округа состоится 9 сентября. Это будет единственный представительный орган на территории городского округа.