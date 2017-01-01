В Прикамье 7 и 8 августа ожидаются дожди и грозы

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На протяжении 7 и 8 августа на территории Пермского края ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы. Такие данные приводит Пермский гидрометцентр. Ожидается преимущественно западный и северо-западный ветер в 5-10 м/c, при этом его порывы во время грозы могут достигать 20 м/c.

ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендует закрывать окна и выключать электроприборы, уходя из дома. Кроме этого, следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, рекламными щитами и незакреплёнными конструкциями. Кроме того, водителей просят соблюдать ПДД и скоростной режим, а по-возможности вообще отложить поездки.