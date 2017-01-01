В Прикамье городским округам доплатят за сокращение расходов на содержание органов МСУ Субсидия должна простимулировать развитие преобразованных территорий

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Губернатор Пермского края внёс в Законодательное собрание проект поправок в закон Пермского края «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае».

В пояснительной записке сказано, что на каждый рубль высвобожденных средств от расходов на содержание органов местного самоуправления, образовавшихся в результате процессов преобразования, предлагается выделять 1 рубль из краевого бюджета. Эти деньги должны идти на реализацию муниципальных программ по развитию преобразованных муниципальных образований. Субсидии планируется предоставлять ежегодно в течение трёх лет, начиная с года на который впервые сформирован единый бюджет городского округа.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта говорится, что деньги планируется выплачивать созданным в этом году городским округам (Гремячинский, Кизеловский, Краснокамский, Чайковский, Горнозаводский и Оханский ГО) и территориям, присоединённым к ранее существовавшим городским округам (Усольский район и Березники, Соликамский район и Соликамксий ГО). По предварительной оценке расходов краевого бюджета на 2019-2021 годов, субсидии для этих муниципальных образований составят около 200 млн руб. ежегодно. Эту сумму рассчитали исходя из нормативов на содержание органов местного самоуправления для преобразованных муниципалитетов на 2019 год и суммарных фактических расходов за 2017 год, то есть до объединения.

Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Законодательного собрания 16 августа.

Напомним, 15 февраля депутаты приняли во втором чтении закон о финансовом обеспечении муниципалитетов в связи с преобразованием в городские округа. В этот законопроект входят два аспекта. Во-первых, предусматривается компенсация городским округам доходов по НДФЛ, которые они теряют после изменения статуса территории: в районы передаётся 7% от НДФЛ, а в городские округа — 2%. Во-вторых, в законе прописана выплата денежного пособия муниципальным служащим, которые после объединения не смогут найти работу. Право на получение пособия имеют глава района, его заместители, председатель Земского собрания, глава администрации района и его заместители, глава поселения, а также председатель гордумы или Совета депутатов. Им компенсируют потерянный доход в течение одного года. В случае если чиновник сможет найти работу, но его зарплата будет ниже зарплаты до объединения, ему будут доплачивать разницу.

В мае губернатор Пермского края Максим Решетников, выступая с ежегодным отчётом об итогах работы правительства в 2017 году, сообщил, что власти Прикамья собираются всячески поддерживать инициативы укрупнения муниципальных образований. «Уже в ближайшее время необходимо создать прозрачную программу стимулирования развития тех муниципалитетов, которые выбирают укрупнение. Например, принцип, что на 1 рубль сэкономленных средств край тоже будет выделять 1 рубль. И эти деньги будут направляться на то, чего люди давно ждут в поселениях: воду, тепло, газ», — пояснил губернатор.