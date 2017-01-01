На ул. Островского из-за реконструкции теплосети ограничат движение транспорта

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Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» приступили к реконструкции теплосети на улице Николая Островского.

Длина новой тепломагистрали составит 360 метров — она будет уложена на участке «ул. Малышева — ул. Тимирязева». Таким образом, обновленная тепловая сеть по улице Островского протянется от улицы Пермской до улицы Тимирязева и обеспечит теплом жителей в отопительном сезоне 2018-2019 году.

Напомним, реконструкция тепловой сети на ул. Островского — продолжение проекта 2017 года, в рамках которого на этом участке заменили порядка 2 км теплопроводов. В ПСК подчеркнули, что новые трубы будут служить пермякам до 25 лет. Как отмечает технический директор — главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко, работы специально проводятся в межсезонье и в сжатые сроки, с минимальными отключениями подачи энергоресурса, чтобы свести к минимуму неудобства для жителей.





В связи с реконструкцией тепловой сети на ул. Н. Островского будет временно изменена схема движения транспорта:

— с 00:00 9 августа до 16 августа по улице Революции на перекресте с улицей Н. Островского до двух полос в обоих направлениях, при этом будет полностью запрещен поворот налево с улицы Революции.

— с 00:00 17 августа до 24 августа будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Революции и Н. Островского. При этом выезд с улицы Н. Островского на перекресток с улицей Революции в обоих направлениях будет возможен только направо. Также по улице Н. Островского будет организована дополнительная полоса для движения транспорта со стороны улицы 25 Октября.

Автомобилистам рекомендовано заранее планировать свой маршрут передвижения с учетом проводимой реконструкции.

Кроме того, в связи с ограничением движения на период с 9 по 24 августа автобусные маршруты №4, №36, №61 и №67 в направлении Средней дамбы от улицы А. Пушкина будут перенаправлены по улицам Сибирская и Революции. Также автобусный маршрут №33 в направлении Средней дамбы от улицы А. Луначарского будет перенаправлен по улицам Сибирская и Революции. Кроме того, автобусный маршрут №63 также будет следовать по улицам Сибирская и Революции. В обратном направлении движение автобусов будет осуществляться без изменений.

С 00:00 17 августа автобусный маршрут №14 в направлении микрорайона Юбилейный будет следовать по улицам А. Луначарского, Сибирская, В. Белинского, Н. Чернышевского и Южной дамбе, в обратном направлении по Южной дамбе, улицам Н. Чернышевского, В. Белинского, Сибирская и Екатерининской.