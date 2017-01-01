Пермяки поучаствуют в развитии цифровой экономики региона

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На интерактивном портале «Управляем вместе» запустили новый раздел, посвящённый цифровой экономике Пермского края.

В открывшемся разделе зарегистрированные пользователи уже сегодня могут проголосовать за приоритетные проекты по пяти основным направлениям Концепции развития цифровой экономики Прикамья, и определить, на какие из них, в первую очередь, должны быть направлены усилия краевых властей. Голосование продлится до конца сентября.

Как сообщают в министерстве информационного развития и связи Пермского края, в данном случае «Управляем вместе» выступает инструментом, с помощью которого все заинтересованные участники процесса могут принять участие в обсуждении приоритетных проектов, а также предложить собственный проект и найти партнёров для реализации.

Пользователям портала предлагается рассмотреть и проголосовать за задачи и проекты, которые были определены экспертами от науки, образования, производства, ИТ-сферы и власти на Стратегической сессии по цифровой экономике. Новые предложения пройдут экспертизу проектных групп, а самые интересные и проработанные идеи будут предложены для реализации посредством краудфандинга.

Напомним, на второй стратегической сессии в мае текущего года широкому экспертному сообществу была представлена Концепции развития цифровой экономики Пермского края. Она призвана создать условия для ускоренного развития экономики и общества в Пермском крае на основе разработки и масштабного распространения информационных и телекоммуникационных технологий и услуг. Это позволит обеспечить в 2024 году включение Пермского края в число лидеров Российской Федерации по уровню развития сектора ИКТ.

Для достижения этой цели к 2024 году региону необходимо обеспечить приток и повышение качества кадровых, инфраструктурных, финансовых и иных ресурсов, а также стимулировать спрос на продукцию и услуги ИТ-сектора.

Источник — пресс-служба администрации губернатора