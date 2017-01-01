Три крупнейших мобильных оператора отменят плату за входящие звонки в роуминге

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Это произойдёт в августе — сентябре.

«Билайн», «Мегафон» и МТС отменят плату за входящие звонки в роуминге по России. Как сообщает РБК, «Билайн» это собирается сделать 20 августа, «Мегафон» до конца сентября, а МТС пока не определили дату.

«Т2 РТК Холдинг» (Tele2) сообщили, что на большинстве их тарифов нет внутрисетевого роуминга, но отмена на оставшихся тарифах произойдет к 31 августа.

Операторы делают это по требованию ФАС, которая просила это сделать с лета прошлого года. Но пока операторы выжидали, в марте служба завела дело на «Вымпелком» («Билайн»), «Мегафон» и МТС за невыполнение этих требований. Для «Т2 РТК Холдинг» была предоставлена «отсрочка» до конца августа.