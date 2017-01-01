МТС поможет проконтролировать общественный транспорт Перми

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Компания МТС, один из крупнейших российских операторов и провайдеров цифровых услуг по итогам конкурсных процедур заключила контракт с МКУ Гортранс на оснащение общественного транспорта Перми SIM-картами. Они обеспечивают непрерывный контроль в режиме онлайн за движением общественного транспорта по городским маршрутам. Всего компания поставит 1500 таких SIM-карт.

Начальник МКУ «Гортранс» Анатолий Путин:

— Бесперебойная работа системы GPS-навигации городского пассажирского транспорта позволяет контролировать движение всех автобусов, трамваев и троллейбусов Перми. Данные о выполненных и невыполненных рейсах автоматически фиксируются и передаются в единую базу. Таким образом мы получаем полную информацию о всех рейсах перевозчиков, что позволяет выстраивать с ними конструктивные отношения и совместно улучшать качество обслуживания в общественном транспорте.

Он добавил, что аккумулируемая информация о движении транспорта будет полезна и для пассажиров: о рейсе можно узнать онлайн, например, на электронном табло, которые устанавливаются на остановках Перми, а также на портале map.gortransperm.ru. По словам Анатолия Путина, благодаря этой системе, которая уже действует в городе, общественный транспорт стал более пунктуальным: соблюдение расписания движения близко к 100%

Директор пермского филиала МТС Оксана Кайгородова:

— Интерес к IT-технологиям растёт в геометрической прогрессии. Пермские предприятия, работающие в промышленности, логистике, транспортной отрасли активно внедряют имеющиеся возможности в свои производственные процессы — управление оборудованием, кассами, закупками, складами, системами учёта данных и геолокацию. За первое полугодие текущего года спрос на IoT-сервисы в Пермском крае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос почти в 1,5 раза.