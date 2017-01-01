Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 7 августа

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Ловля «блох». На месте блошиного рынка в Перми может быть организован сквер.

«Осталось только мобилизоваться». Долгострои в Чайковском должны сдать до конца этого года.

Старая-старая свалка. Какие усилия нужно предпринять, чтобы Прикамье перестало быть мусорным краем.

На пути к порядку. Количество управляющих компаний в Прикамье сократится почти на треть.

По инвестиционной дорожке. Эксперты АСИ помогут Прикамью подняться в национальном рейтинге инвестклимата.

Законотворческие рекорды. Депутаты Госдумы подводят итоги весенней сессии.

Уйдет ли Камва? Тринадцатый международный фестиваль современных этнических культур стал, вероятно, последним.

Скрестили клюшки. Пермские журналисты посоревновались на поле для мини-гольфа.

Притча о ветке вишни. В Центре городской культуры открылась персональная выставка Анатолия Краева.

Дмитрий Сапегин: Пермь — это ответ на какой вопрос? Эксперт по социальным технологиям — об «охоте к перемене мест» и о том, как и почему нужно работать с намерениями людей.

Издержки открытости. Чем может обернуться новый налоговый сервис «Прозрачный бизнес» Авторская колонка руководителя юридического агентсва «Магнат-Пермь» Натальи Русаковой.

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