В Прикамье объявлен аукцион по замене 275 лифтов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фонд капитального ремонта Пермского края объявил аукцион на разработку проектно-сметной документации и замене 275 лифтов в 100 многоквартирных домах региона.

В пресс-службе фонда уточнили, что мероприятия касаются Перми, Краснокамска, Добрянки, Чусового, Чернушки, Губахи и Березников.

Максимальная стоимость работ — 644,2 млн руб. Аукцион состоится 3 сентября, заявки на участие принимаются до 24 августа. Срок выполнение работ— 365 дней с даты заключения договора.

«Демонтаж старых лифтов и установка новых будет производиться не во всех домах одновременно, а небольшими партиями. Это позволит сократить сроки отключения лифтов в каждом конкретном доме, жители будут испытывать меньше неудобств из-за проводимых работ. Этим объясняется довольно длительный срок исполнения договора», — рассказал заместитель председателя Правительства Пермского края, руководитель Региональной службы по тарифам Антон Удальёв.

В 2017 году заменено 490 лифтов в 190 домах по Пермскому краю. Общая стоимость работ составила 884,2 млн руб. До 2020 года в Пермском крае планируется заменить около 1 тыс лифтов.