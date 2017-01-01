В Перми впервые пройдет романтический флэшмоб на велосипедах

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На велошоу VeLove будет действует строгий дресс-код

В рамках социального проекта PIN-MIX-PERM 12 августа в Перми впервые продет костюмированное велосипедное шоу для всех влюбленных, которые познакомились благодаря двухколесному транспорту.

Развлекательная программа с конкурсами и призами стартует в 14:00 у «Театра-Театра» и продлиться на набережной.

Для участия в конкурсной программе необходимо пройти регистрацию, а также учесть основное требование мероприятия – специальный дресс-код. От девушек требуется приехать в платье, от их партнеров – в костюмах с белым верхом и черным низом. Флэшмоб открыт не только для пар, но и для всех желающих найти вторую половинку и единомышленников.

Главный приз для победившей пары – апартаменты на двоих. Для того, чтоб получить награду необходимо выполнить ряд условий: написать в группе мероприятия историю знакомства, к записи приложить общую фотографию на велосипедах. Самые интересные посты будут отобраны организаторами мероприятия для розыгрыша главного приза. Кроме того, каждая пара должна будет чем-то удивить жюри: например, подготовить велотанец, сценку или интересную идею к фотосессии. На мероприятии будут работать профессиональные фотографы.

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