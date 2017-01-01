Правительство Пермского края выиграло суд по пятому кварталу

Пермский краевой суд отказал в удовлетворении требований истцов, пытавшихся оспорить постановление правительства Пермского края, утвердившего документацию по планировке территории квартала №5 города Перми (находится в границах улиц Окулова, Осинской и Монастырской). Тем самым, подтверждена законность утверждения документации.

Заседания состоялось 2 августа. Истцы, будучи собственниками земли в квартале №5, не согласны что на их территории проектом планировки предусмотрено размещение трёх блочных трансформаторных подстанций для энергоснабжения будущего здания театра, который планируется построить на этом участке.

Ранее Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобе ООО «Авенида» (имеет объект незавершённого строительства в пятом квартале). Компания требовала признать незаконным предоставления земельного участка в пятом квартале краевому УКСу для строительства новой сцены театра оперы и балета.

Напомним, квартал №5 рассматривается краевым правительством как основная площадка строительства новой сцены театра оперы и балета.