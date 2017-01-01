«Осталось только мобилизоваться» Министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин встретился в Чайковском с дольщиками

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В пятницу, 3 августа, первый заместитель председателя Правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин провёл на территории города совещание на тему возведения двух городских долгостроев, которые находятся на особом контроле Минстроя. В результате было решено актуализировать график работ и уточнить контрольные точки.

Отметим, это уже третье подобное совещание. В первый раз его провели в сентябре прошлого года, чтобы разобраться, когда участники долевого строительства трёх долгостроев и одного официального «проблемного» объекта наконец-то смогут въехать в свои квартиры. Застройщиком всех этих является ООО «РСУ-6». В октябре прошлого года представители компании заверили, что будут продолжать строительство и самостоятельно закончат все работы. Чтобы их проконтролировать, была создана межведомственная комиссия. В неё вошли специалисты администрации района, городского поселения, прокуратура и инициативная группа дольщиков.

В результате за это время были достроены и введены в эксплуатацию два объекта: дом на Сиреневом бульваре, 5 был сдан в феврале 2018 года, а на Сиреневом бульваре, 3 — 1 августа.

Как пояснила участник долевого строительства дома по адресу Сиреневый бульвар, 3 Татьяна Киселёва, добиться достройки дома удалось только благодаря таким встречам — с участием органов власти, дольщиков, застройщика и представителей профильных ведомств.

«Мы пытались своими силами решить вопрос задержки строительства с 2014 по 2016 год. Но результатов не было никаких. Можно сказать, что за этот год мы получили то, что не смогли сделать за всё то время, когда боролись в одиночку», — пояснила дольщица.



В ближайшее время ключи должны получить 72 семьи. Татьяна Киселёва сообщила, что квартира ей понравилась. «Там здорово, красиво, светло. Надеюсь, что в ближайшее время въедем всей семьей.Я уже даже кухню заказала», — добавила она.

Оставшиеся два объекта — на Камской,9 и Декабристов,6 — находятся в высокой степени готовности. Отставание составляет два-три месяца. Срок сдачи — декабрь 2018 года.Во время третьего совещания Михаил Сюткин отметил, что сейчас нужно посмотреть, идет ли строительство в соответствии с утвержденными дорожными картами, и понять, что нужно сделать, в том числе исполнительным органам Пермского края и местного самоуправления, чтобы привести эту ситуацию к финальному положительному результату.

Как сообщила и.о. первого замглавы городского поселения по ЖКХ и градостроительству Лидия Подолинская, на строительной площадке дома на Декабристов,6 сейчас работают 91 человек и две единицы техники, а на Камской, 9 — 37 человек и 3 единицы техники. Отставание идет по устройству фасадов, входных групп, благоустройству и внутренней отделке помещений. В августе застройщики собираются смонтировать и отладитьработу лифтового оборудования.

Исполнительный директор ООО «РСУ-6» Павел Имаев пояснил, что в домах всё практически готово, но нужно ещё две недели, чтобы проложить коммуникации. Генеральный директор «РСУ-6» Александр Жук добавил, что благоустроить территорию около дома на Камской, 9 планируется к концу августа, а около дома на Декабристов,6 — ближе к середине октября. «Забуксовали из-за канализации и из-за того, что надо слишком много отсыпать», — сообщили представители строительной компании. Однако министра эти сроки не устроили. «У вас проектные решения давным-давно должны были быть уже сделаны. Если вы отложите благоустройство на октябрь, то у вас будет два варианта—вы не получите заключение Гостройнадзора или уйдете в «зимнее» благоустройство, а это значит, что люди никогда не получат благоустроенную территорию», — сообщил Михаил Сюткин и потребовал закончить все работы по благоустройству до 1 октября.

Заместитель главы Чайковского района по градостроительству Тамаз Габаев в ходе своего доклада о работе межведомственной комиссии отметил, что 1 октября — это реальный срок:

«Сложного там ничего уже нет, нужно просто мобилизоваться. Отставание от графика наверстаем и до конца года все дома введем», — добавил он и пообещал всё проконтролировать.

Однако дольщики, присутствовавшие на совещании, не были настроены так оптимистично и попросили пересмотреть график работ. По их словам, есть опасения, что строители не успеют вовремя достроить дом на Декабристов,6.

Представитель дольщиков дома на Декабристов,6 Ринат Гатауллин представил участникам совещания видео со строительной площадки. Он отметил, что из обещанных 97 рабочих на стройке можно увидеть максимум 50. Кроме того, по его словам, монтаж лифтов возможен только после отделки, а сейчас полностью сделан только подъезд №5. Также газ ещё не проведен, так как нет труб.

Исполнительный директор ООО «РСУ-6» ответил, что все рабочие на месте, просто дом большой, и когда они рассредоточены, их не видно. «Конечно, мы виноваты в том, что идет отставание, но подрядчики усиливаются», — добавил он.

По окончанию совещания Михаил Сюткин поручил межведомственной комиссии актуализировать график работ,передать его министерству строительства и следующие два месяца контролировать его исполнение. «Кроме того, чтобы люди понимали, что будут делать в какие сроки, показывайте этот график работ дольщикам. Также должны быть четко определены контрольные точки. Если застройщик начинает заваливать какую-то контрольную точку, мы приедем и разберемся. Надеюсь, что это последнее совещание на эту тему», — добавил министр.