В кредит покупают автомобили почти 70% пермяков

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Это больше, чем год назад.

В Пермском крае по итогам второго квартала 2018 года в кредит было куплено 68,8% автомобилей. Это следует из совместного исследования Национального бюро кредитных историй и «Автостата».

Всего за второй квартал в регионе приобретено 8,8 тыс. автомобилей и 6 тыс. из них — в кредит. За аналогичный период прошлого года в кредит было приобретено на 18,9% автомобилей меньше.

Всего же из 15-и исследованных регионов Прикамье является лидером по доле использования кредитов при покупках автомобилей. Реже всего в кредит покупают в Москве — 26,8% покупок. В среднем по России этот показатель составляет 49,1%.

По объемам продаж Пермский край занял 12-ю позицию. Больше всего автомобилей продано в Москве (63,5 тыс.). В соседней Свердловской области во втором квартале продано 13,6 тыс. автомобилей.