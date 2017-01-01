Пермяк Евгений Климов занял третье место на этапе Гран-при по прыжкам с трамплина

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Он уступил лишь польским звёздам Камилу Стоху и Петру Жиле.

В швейцарском Айнзидельне в минувшие выходные завершился очередной этап летнего Гран-при по прыжкам с трамплина. Пермяк Евгений Климов занял итоговое третье место, уступив лишь лидеру летнего сезона поляку Камилу Стоху и его соотечественнику Петре Жиле. Это первый подиум Климова в нынешнем сезоне.

Примечательно, что во второй попытке Климов показал самый дальний полет этапа среди всех участников — 116,5 м. А поляки в итоге показали абсолютно равный результат по набранным баллам.

Следующий из россиян — Дмитрий Васильев. Он показал 13-й результат.

Климов в общем зачете летнего Гран-при идёт на шестой позиции, лидирует Стох.