«Стальные тигры» выиграли Кубок регионов Пермская команда по американскому футболу сделала это второй раз подряд

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«Стальные тигры» 5 августа выиграли этап Открытого Чемпионата России и Чемпионата Пермского края по американскому футболу — Кубок Регионов ЛАФ 2018. Проводился он на поле СК им. Сухарева.

Победитель получил право сыграть в плей-офф чемпионата России по американскому футболу. Для этого пермякам пришлось обыграть две московские команды — сначала «Драконов» (победа со счётом 40:0), а в финале — United (42:6).

По регламенту, победитель Кубка регионов вышел в полуфинал чемпионата России на московских Patriots.

В прошлом году «Стальные тигры» также выиграли Кубок регионов и заняли в итоге третье место в чемпионате России — лучшей из региональных команд.