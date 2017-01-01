В центре Перми из-за массового отравления на свадьбе закроют кафе

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Кафе Бон Буфет (ООО «Бон Групп») в центре Перми по адресу Комсомольский проспект, 7, будет закрыто по инициативе Роспотребнадзора. Причиной стали многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм, выявленные в результате проверки контрольно-надзорного органа.

Поводом проверить «Бон Буфет» послужило массовое отравление пермяков на свадьбе, питание на которой организовывало кафе 21 июля 2018 года. Тогда, в летнем шатре на базе «Таёжная» на Восточном обходе города 24 из 42-х присутствующих на свадьбе гостей были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. Результаты обследования подтвердили факт отравления.

Марина Зимушкина, невеста:

«Банкет на нашей свадьбе делала организация Бон Кейтеринг Пермь (ООО «Бон Групп»). Мы собрали все документы, результаты анализов, данные всех пострадавших и направились на встречу с представителями Бон Кейтеринга. Через 2 часа после встречи нам цинично заявили по телефону, что причинно-следственную связь между отравлением и банкетом они не видят и данный факт не признают! После этого мы направили заявления в Роспотребнадзор по Пермскому краю, Прокуратуру и органы полиции».

Организация ООО «Бон Групп», по вине которой, как считают участники мероприятия, произошло кишечное отравление, кормит людей не только на свадьбах, но и у себя в кафе, где и происходит приготовление блюд для клиентов. В ходе проверки Роспотребнадзора вина кафе подтвердилась. Как сообщили в надзорном органе, деятельность ООО «Бон Групп» является потенциально опасной для жизни и здоровья людей, существует высокий риск распространения инфекционных заболеваний. В результате Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю установило временный запрет деятельности кафе до окончания судебных разбирательств.

Как сообщило ГУ МВД России по Пермскому краю, в ближайшее время органы полиции проведут проверку по этому факту.

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