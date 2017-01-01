Работа комиссии по недопущению последствий аварии в Березниках будет возобновлена

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Об этом договорились министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и губернатор Пермского края Максим Решетников на состоявшейся между ними встрече в минувшую пятницу.

Основными темами встречи стали вопросы устранения последствий техногенной аварии в Березниках и работа самой Правительственной комиссии по недопущению негативных последствий аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Кроме того, обсуждались вопросы лесопользования.

Стороны согласились, что для эффективного решения задач по ликвидации последствий аварии необходимо возобновить работу комиссии по аварии в Березниках в ближайшее время.

Напомним, что в состав комиссии входит 24 человека, в том числе губернатор Пермского края Максим Решетников, а её Председателем является зампред правительства РФ Аркадий Дворкович. По итогам прошлого заседания комиссии в мае 2017 года, Пермский край получил госсубсидию в размере 1,25 млрд рублей на переселение березниковцев из зоны техногенной аварии.

Отметим также, что ранее сообщалось о планах правительства ликвидировать комиссию — соответствующее постановление правительства РФ появилось и июле текущего года на официальном портале правовой информации. Постановление должен был подписать Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Источник — пресс-служба администрации губернатора