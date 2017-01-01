Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко отчитался перед пермяками о результатах работы весенней сессии

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 3 августа, в Перми депутат Госдумы РФ от Пермского края, первый зампред комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко встретился с активом жителей Индустриального района Перми. Парламентарий отчитался перед пермяками о результатах работы весенней сессии законодательного органа.

В ходе выступления Игорь Сапко привёл численные показатели работы государственного органа с января этого года по конец июля. Так, за время весенней сессии прошло 50 пленарных заседаний. Депутаты рассмотрели 978 законопроектов, из которых статус закона приобрели 339.

«При этом 234 законопроекта приняты всеми фракциями, входящими в состав думы, единогласно. Мной, как депутатом Государственной Думы, лично и в соавторстве с коллегами внесено 70 законопроектов. Часть из них принята, часть — рассматривается», — добавил парламентарий.

С января в Госдуме проведено 23 парламентских слушания, рассказал Игорь Сапко. В частности, рассматриваемые вопросы касались цифровой экономики, основных направлений налоговой, бюджетной и тарифной политики на 2019 год, а также вопросы малого и среднего бизнеса.

«Кроме того, мы продолжили расчищать законодательные «завалы». К моменту прихода действующего депутатского корпуса от прошлых созывов осталось 2 тыс. 20 законопроектов. На конец весенней сессии число таких законопроектов сократилось до 2%», — рассказал депутат Госдумы.

Приоритетом в работе органа в весеннюю сессию, по словам депутата, стало законодательное обеспечение послания президента Федеральному Собранию РФ. Большинство законов, которые Госдума приняла в весеннюю сессию, коснулись социального блока. Среди них — повышение уровня МРОТ до прожиточного минимума, повышение доступности услуг МФЦ, изменение параметров пенсионной системы, законодательства в сфере долевого строительства. Кроме того, были изменены платежи по имущественному налогу в части кадастровой оценки, внесены поправки в бюджет с увеличением его доходной части на 1,9 трлн руб. Депутаты приняли ряд законопроектов, связанных с проведением чемпионата мира по футболу FIFA — 2018, отменили госпошлину за восстановление истраченных документов в результате чрезвычайных ситуаций.

Фото: Константин Долгановский

«Мы приняли закон, расширяющий права инвалидов, а также закон, определяющий правовое поле волонтёрского сообщества. Усилили ответственность чиновников за коррупционные правонарушения, а также создали законодательно новую систему кассационных и апелляционных судов в России», — также добавил Игорь Сапко.

Отдельно депутат Государственной думы РФ от Пермского края Игорь Сапко подчеркнул плюсы взаимодействия с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым.

«Меня полностью удовлетворят выбранный формат: раз в месяц вместе с депутатами, представляющими Пермский край, мы встречаемся с губернатором, правительством региона и откровенно обсуждаем насущные вопросы. Мы делимся всеми законодательными инициативами, после совместно с властью Пермского края подготавливаем законопроекты к их принятию на федеральном уровне», — заметил Игорь Сапко.

Отметим, по объёму рассматриваемых проектов весенняя сессия Государственной думы РФ стала самой содержательной со времён созыва законодательного органа с 1999 года. Ближайшее заседание Государственной думы состоится в середине сентября. Традиционно в осеннюю сессию особое внимание уделят формированию и утверждению федерального бюджета.