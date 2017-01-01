Количество лидеров рейтинга управляющих компаний Прикамья выросло более чем в четыре раза

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Региональная инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) подготовила третий рейтинг управляющих компаний Пермского края по итогам их работы во втором квартале текущего года. В него вошла 361 управляющая компания и один индивидуальный предприниматель.

В этот раз на первом месте с 35-ю баллами оказались девять организаций. В прошлом рейтинге их было две. Среди лидеров — управляющие компании из Перми и Лысьвы, а также Верещашинского, Краснокамского и Чернушенского районов Пермского края. При этом стало меньше УК в так называемой «красной зоне» отстающих — с шести до четырёх.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что сфера ЖКХ является одной из самых сложных с точки зрения соблюдения законодательства. По его словам, власти должны понимать, как соблюдаются права жителей региона и контролировать соблюдение законов в этой сфере.

Рейтинг обновляется раз в квартал. В нем учитывается несколько основных критериев: количество проверок УК, проведенных на основании жалоб граждан; предписаний, выданных в адрес УК инспекцией; наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями; членство УК в саморегулируемых организациях; участие в конкурсах и проектах муниципальной и государственной власти в сфере ЖКХ; повышение квалификации работников УК; наличие или отсутствие печатного издания для собственников многоквартирного дома.



Цель создания рейтинга — информирование жителей о качестве работы УК, стимулирование самих УК к улучшению работы и повышение конкуренции между организациями. Посмотреть его полностью можно на портале «Управляем вместе» и сайте ИГЖН.

Источник - пресс-служба администрации губернатора