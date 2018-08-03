Михаилу Бабичу предложили пост спецпредставителя президента в Белоруссии

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Михаил Бабич

Фото: Константин Долгановский

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич может получить статус спецпредставителя президента России в Белоруссии, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Напомним, что Михаила Бабича планируется направить послом в Белоруссию. Его кандидатуру уже одобрил комитет Госдумы по делам СНГ и комитет Совета Федерации по международным делам. В настоящее время Москва ждет агреман на его назначение.

Издание отмечает, что совмещение должности посла в другом государстве с должностью спецпредставителя президента — редкий случай в российской дипломатической практике. Собеседник издания рассказал, что должность спецпредставителя даёт послу дополнительные рычаги влияния и возможность по своему направлению ставить задачи российским органам исполнительной власти, а также собирать совещания с участием чиновников.

Ранее такие должности совмещали Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов, которые были послами на Украине и одновременно — спецпредставителями президента по развитию торгово-экономических связей.