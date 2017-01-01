В Прикамье в этом году выявлено более 1 тысячи коррупционных нарушений

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Прокуратура Пермского края подвела итоги в сфере надзора за исполнением законодательства о коррупции по итогам 1 полугодия 2018 года.

Всего за этот период выявлено более 1 тысячи фактов нарушений законодательства. К дисциплинарной ответственности привлечено 323 человека, 11 человек уволено в связи с утратой доверия, 41 — привлечено к административной ответственности, возбуждено 15 уголовных дел.

Самые распространённые нарушения — предоставление неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе. Наиболее коррупционные сферы — ЖКХ, закупок, бюджета.



Так, в сфере ЖКХ после проверок возбуждено 7 уголовных дел. Например, в отношении председателя ТСЖ, который похитил более 2 млн руб. из перечисленных гражданами за коммунальные услуги.

Источник — прокуратура Пермского края