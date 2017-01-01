В Прикамье в этом году выявлено более 1 тысячи коррупционных нарушений
Прокуратура Пермского края подвела итоги в сфере надзора за исполнением законодательства о коррупции по итогам 1 полугодия 2018 года.
Всего за этот период выявлено более 1 тысячи фактов нарушений законодательства. К дисциплинарной ответственности привлечено 323 человека, 11 человек уволено в связи с утратой доверия, 41 — привлечено к административной ответственности, возбуждено 15 уголовных дел.
Самые распространённые нарушения —
предоставление неполных или недостоверных
сведений о доходах, расходах, имуществе.
Наиболее коррупционные сферы — ЖКХ,
закупок, бюджета.
Так, в сфере ЖКХ после проверок возбуждено 7 уголовных дел. Например, в отношении председателя ТСЖ, который похитил более 2 млн руб. из перечисленных гражданами за коммунальные услуги.
Источник — прокуратура Пермского края