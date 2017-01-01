Пермь заняла 49 место в России в рейтинге оценки качества коммунальных служб

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермь заняла 49 место в ежегодном рейтинге качества работы коммунальных служб по версии портала недвижимости Domofond.ru. Жители столицы Прикамья оценили работу служб на 5,8 баллов из 10 возможных.

Участникам опроса предложили оценить утверждение «Я доволен работой коммунальных служб» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Исследование проводилось в 150 крупных городах России, участие в нём приняло свыше 64 тыс. человек.

Отметим, что по сравнению с прошлым годом средняя оценка пермяками качества работы коммунальных служб города выросла 0,7 баллов (была — 5,1).

Выше всего работу коммунальных служб оценили в Нижневартовске (7,3 балла), хуже всего — в Волоколамке (3,2).