Аэропорт «Пермь» запустил «горячую линию» по противодействию коррупци

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С 3 августа Международный аэропорт «Пермь» открывает круглосуточную антикоррупционнуую «горячую линию». Она создана для профилактики и пресечения случаев мошенничества, коррупции и нарушения правил авиационной безопасности и призвана противодействовать вовлечению АО «Международный аэропорт «Пермь» и его сотрудников в прямое или косвенное участие в коррупционной деятельности.

Теперь, если вам станет известно о коррупционных действиях сотрудников аэропорта, фактах превышения должностных полномочий, злоупотреблениях служебным положением, вымогательствах, нарушениях должностных инструкций и других противоправных действиях, соответствующую информацию можно сообщить по телефону +7 (342) 299-19-14, отправить по электронной почте corruption@aviaperm.ru или сообщить на сайте aviaperm.ru в разделе «Пассажирам».

Информация поступит уполномоченному сотруднику и будет рассмотрена в индивидуальном порядке. При этом сообщившему гарантируется анонимность и конфиденциальность.