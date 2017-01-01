Прокуратура края утвердила обвинительное заключение в отношении Владимира Нелюбина Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Дело направлено в Ленинский суд

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Владимир Нелюбин

Фото: Константин Долгановский

Сегодня прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего председателя наблюдательного совета ОАО АКБ «Экопромбанк» Владимира Нелюбина. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничестве, совершенной группой лиц по предварительному сговору и мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2012 году Владимир Нелюбин, занимавший в то время пост председателя наблюдательного совета ОАО АКБ «Экопромбанк» и обладавший правом решающего голоса, похитил 215 млн рублей, принадлежащих банку.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, он вступил в сговор со своим знакомым (находится в розыске, дело в его отношении выделено в отдельное производство), с которым под видом обычной хозяйственной деятельности был заключен фиктивный договор займа на указанную сумму. Затем, оформив кредит, они совершили ряд притворных кассовых операций, позволивших обналичить деньги и внести их на подконтрольный им счёт.

Кроме того, в 2014 году Нелюбин якобы похитил 7 млн рублей у одного из пермских предпринимателей, имевшего открытый расчетный счет в ОАО АКБ «Экопромбанк». Сообщается, что обвиняемый ввёл коммерсанта в заблуждение, заключив с ним предварительный договор на приобретение квартиры, однако исполнять свои обязательства не собирался. После того, как предприниматель перевёл деньги на расчетный счёт, обвиняемый якобы продал обещанную недвижимость другой, подконтрольной ему организации.

Уголовное дело расследовалось Главным следственным управлением ГУ МВД России по Пермскому краю.

В счет возмещения причиненного ущерба банку и предпринимателю, на имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Перми.

Источник — пресс-служба прокуратуры Пермского края