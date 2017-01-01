За два года «Азот» направит на природоохранную деятельность свыше 260 млн рублей

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г. Березники, Пермский край, Россия — 3 августа 2018 года. Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники представил отчет в сфере охраны окружающей среды по итогам природоохранной деятельности в 2017 году. Его презентация состоялась в рамках заседания «Экологической трибуны», которую регулярно организуют экологи города.

В 2017 году «Азот» направил на природоохранные мероприятия 91 млн. 842 тыс. рублей. На эти средства были проведены мероприятия по модернизации производственных мощностей предприятия, а также природоохранные и ресурсосберегающие мероприятия. Кроме того, в годовых мероприятиях по капитальным вложениям, реализовано семь проектов c экологической составляющей, общей стоимостью 37,9 млн рублей. Это позволило, в частности, начать эксплуатацию современных технологических установок и систем очистки, наладить системы утилизации и обезвреживания промышленных отходов, провести обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов в области обеспечения экологической безопасности.

Оксана Таланкина, заведующий отделом охраны окружающей среды филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Компания «УРАЛХИМ» уделяет серьезное внимание природоохранной деятельности. В основе нашей информационной политики — максимальная открытость. Мы регулярно рассказываем о своей деятельности, направленной на снижение экологических рисков и строгое соблюдение законодательства, чтобы представители общественности и средств массовой информации, жители города и края, студенты и школьники имели возможность получать данные об экологической ситуации на заводах из первых рук, знакомиться с деятельностью предприятий.

2017 год в России был определен Указом Президента годом экологии. 2018 — годом волонтера. В Пермском крае он обозначен как год экологического волонтера. Однако независимо от этого, на «Азоте» уделяют внимание как экологии, так и волонтерскому движению. Сотрудники предприятия активно участвуют в общественных экологических мероприятиях не только городского, но и всероссийского масштаба. Среди них Всероссийский субботник «Зеленая Россия», заседания круглого стола «Экологическая трибуна», акции «Трудовые экодесанты» и «Дни защиты от экологической опасности». Совместно с ветеранами молодежь предприятия приходит в детские сады, чтобы рассказать и показать воспитанникам дошкольных учреждений, как нужно заботиться об окружающей среде.

Заведующий отделом по охране окружающей среды и природопользованию администрации города Березники Людмила Быкова отметила:

— Именно филиал «Азот» впервые представил участникам заседания круглого стола «Экологическая трибуна» полный экологический отчет за очередной прошедший год. Предприятия города поддержали эту инициативу, тем самым положили начало традиции — открыто и полно информировать жителей города о деятельности в данной сфере. Ценно, что в этом году на круглом столе азотчики помимо экологического отчета поделились практикой работы молодежного движения в области защиты окружающей среды. Это особенно важно в год экологического волонтера, который объявлен в Пермском крае.

В 2018 году филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» планирует направить на природоохранные мероприятия 173 млн. рублей, что почти в два раза превышает вложения 2017 года. Наиболее значимые мероприятия будут связаны с модернизацией цехов. В этом году основные работы идут на аммиачном производстве, карбамиде, цехе слабой азотной кислоты (цех 5), водоустойчивой и гранулированной аммиачной селитры, цехе пароводоснабжения и технологических коммуникаций (ЦПВСиТК), цехе переработки газов (ЦПГ).

АО «ОХК «УРАЛХИМ» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями для производства более 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры и ее производных, 1,2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. АО «ОХК «УРАЛХИМ» занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место — по выпуску аммиака. В составе основных производственных активов АО «ОХК «УРАЛХИМ» — филиал «Азот», г. Березники, Пермский край; филиал «ПМУ», г. Пермь; филиал «КЧХК» в г. Кирово-Чепецк Кировской области; АО «Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск, Московская область

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Источник — пресс-служба