В Пермском крае появится единый хаб для поддержки бизнеса

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В Пермском крае начато создание единого центра по поддержке малого и среднего бизнеса — «Мой бизнес». Информация о создании новой площадки была озвучена на Совете по предпринимательству при губернаторе региона. «Мой бизнес» будет представлять собой как физический центр, где разместятся представительства всех заинтересованных структур и организаций, так и единый информационный портал, где можно будет найти всю необходимую информацию по поддержке малого и среднего бизнеса в регионе. Курировать центр «Мой бизнес» будет Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

Планируется, что центр начнет свою работу в первом квартале 2019 года. Площадка для него еще подбирается. На площади более 1 тыс. кв.м. будут работать представители исполнительных органов госвласти, муниципальных образований, ресурсоснабжающих и общественных организаций. То есть, предприниматель сможет получить все необходимое для открытия своего бизнеса в Пермском крае в одном месте.

Губернатор Пермского края Максим Решетников: «Большую роль в улучшении состояния инвестклимата играет поддержка малого предпринимательства: качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки, эффективность финансовой и нефинансовой поддержки. С одной стороны, инфраструктура поддержки и развития бизнеса в крае создана, соответствующие институты в Пермском крае работают. С другой стороны, это разные структуры, которые раскиданы по всему городу географически, у каждого института — свой сайт, аппарат, требования. На практике предпринимателям зачастую требуется много времени и терпения, чтобы разобраться, куда обратиться с конкретным вопросом».

Подготовительные работы по созданию хаба также прокомментировал зампред краевого правительства, министр промышленности и торговли Алексей Чибисов. По его словам, в настоящее время оптимизируются и унифицируются управленческие процессы, чтобы снизить издержки и повысить мобильность деятельности АО «Пермский гарантийный фонд», АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края», НО «Пермский фонд развития предпринимательства».

Кроме того, до конца текущего года будет создан единый универсальный сайт, где разместятся все инструменты и сервисы поддержки предпринимательства, существующие в регионе.

Источник — пресс-служба администрации губернатора