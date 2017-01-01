Инспекторская комиссия обнаружила в МВД Прикамья проблемы с материально-техническим обеспечением Руководство управления рассказало, что не удовлетворило федеральных ревизоров

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В мае-июне в ГУ МВД по Пермскому краю приезжала инспекторская комиссия. Проверку проводило МВД России. Сегодня, 2 августа, на пресс-коференции нового руководителя главка МВД Михаила Давыдова полицейские наконец-то раскрыли её результаты.

Как сообщил заместитель начальника ГУ МВД по Пермскому краю Алексей Овсянников, в ходе инспектирования допускается ряд отрицательных оценок, и у них он «чуть-чуть превысил допустимый». Причём, по его словам, «неуды» получили направления, которые не совсем от зависят от полицейских. Например, это финансово-хозяйственная деятельность, материально-техническая оснащенность и управленческая деятельность. «Все основные службы, такие как уголовный розыск, участковые, следствие и т.д. получили удовлетворительную оценку», — добавил замначальника ГУ МВД.

Михаил Давыдов подчеркнул, что цель этой проверки — выявить направления, где главк не дорабатывает. «Мы не делаем из этого трагедию. Безусловно, после этой проверки мы внесём коррективы в работу. Надеюсь, что последующая проверка, если она состоится, даст совсем другую оценку», — отметил глава МВД Прикамья.

В частности, проверка выявила, что в некоторых районах края не хватает помещений для работы участковых. Их должны предоставлять муниципалитеты. Иногда помещение предоставляется слишком маленькое, и его не достаточно для размещения службы участковых. Михаил Давыдов сообщил, что 28 июля посетил участковый пункт в Култаево, где на четырёх уполномоченных участковых полиции приходится небольшое помещение, ждущее ремонта. «Култаево — это почти рядом с Пермью. А у нас есть сёла и деревни, которые находятся далеко от районного центра. Кроме участкового там и власти нет. Участковому приходится решать проблемы жителей и консультировать их по многим направлениям. Но если помещения нет, не сидеть же ему посередине деревни?», — возмутился начальник ГУ МВД.

Также он заявил, что сделал решение проблем материально-технического обеспечения для себя одним из приоритетных направлений. Например, первое совещание, которое провёл, касалось достройки ИВС в Кунгуре (сейчас изолятор временного содержания находится в здании XIX века постройки) и здания отделения полиции №5 в Орджоникидзевском районе. По словам Михаила Давыдова, это здание находится в аварийном состоянии, поэтому сотрудников отделения рассадили по другим зданиям полиции.

Михаил Давыдов сообщил, что вопрос создания условий для работы полицейских уже обсуждался с губернатором Максимом Решетниковым. Сейчас МВД готовит ему развёрнутое письмо, в котором укажет по каждому району и участку полиции имеющиеся проблемы: есть помещение или нет, в каком оно состоянии, и чего там не хватает. «Губернатор обещал отреагировать, и эти вопросы в кратчайшие сроки будут решены», — добавил Михаил Давыдов.