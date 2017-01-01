Совет по развитию цифровой экономики выработает предложения по ускорению цифровизации России

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Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ в течение двух недель представит Правительству РФ рекомендации по ускорению развития цифровой экономики России, а также формированию стратегий и дорожных карт регионов по их цифровизации в целях достижения ключевых социально-экономических показателей. Таким образом, лучшие практики будут обобщены и распространены в субъектах РФ, а на их основе появится рейтинг уровня развития цифровой экономики.

Такое решение принято по итогам первого заседания Совета, которое состоялось 1 августа в Калининграде под председательством вице-спикера Совета Федерации, секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

По его словам, одной из ключевых функций Совета будет экспертная поддержка законотворческой деятельности верхней палаты парламента в сфере цифровой экономики:

«Наш Совет должен стать профессиональной площадкой для обсуждения нормативно-правовой базы цифровой экономики, причем мы должны включаться в работу на ранней стадии формирования концепций законопроектов. При этом мы должны избегать излишней зарегулированности и не стремиться к тому, чтобы все «зашить» в законодательстве, ведь скорость его принятия уже уступает скорости изменений в потребностях рынка»

По мнению Андрея Турчака, особое внимание Совету нужно уделить четырём приоритетным направлениям: «Обеспечение системности и сбалансированности развития цифровой экономики в субъектах РФ», «Повышение конкурентоспособности российских технологий и обеспечение цифрового суверенитета», «Развитие человеческого капитала цифровой экономики» и «Цифровизация государственного управления».

Напомним, решение о создании Совета по развитию цифровой экономики было принято Совфедом в апреле текущего года. В его состав вошли сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, главы ряда регионов, представители научной общественности, отраслевых союзов, бизнеса и госкомпаний.

Планируется, что заседания Совета будут в основном выездными и будут проходить на площадках передовых предприятий, чтобы, с одной стороны, привлекать к работе больше региональных экспертов, а с другой — показывать лучшие практики — технологии, бизнес-модели, методы управления. Данный формат должен помочь предпринимателям и региональным властям узнать о таких практиках и использовать их в своей работе.