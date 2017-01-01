В Прикамье за полгода на 14% выросли преступления в сфере незаконной миграции

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Фото: Евгений Запискин

Об этом сегодня сообщил начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов на пресс-конференции, посвященной мерам, предпринимаемым органами внутренних дел Пермского края по обеспечению общественного порядка и безопасности в регионе.

При этом за первое полугодие 2018 года на четверть сократилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Число преступлений, совершенных в отношении самих иностранных граждан снизилось на 5,8%.

Среди прочего Михаил Давыдов отметил, что за последние шесть месяцев сотрудниками полиции Прикамья осуществлен контроль за проведением более 2,8 тыс. мероприятий различного уровня, в которых приняли участие свыше 60% жителей Пермского края.

Кроме этого, сократилось общее количество зарегистрированных преступлений — на 4,9%. Убийств зарегистрировано на 11,4% меньше, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 6,6%, разбойных нападений на 15,9%, грабежей на 15,4%, угонов на 20,2%. Также снизилось количество хищений имущества граждан, совершенных обманным путём — на 2,8%, в том числе с помощью Интернета и мобильных средств связи — на 16,6%.

Среди других важных тем прозвучала безопасность дорожного движения. За отчётный период на 2% снизилось количество ДПТ и сразу на 36,1% количество погибших в них людей. Количество раненых уменьшилось на 3,2%

Всего за первое полугодие 2018 года раскрыто порядка 12 тыс. преступлений.