В Перми разрешили эксплуатацию ТЦ «Кит»

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Фото: Евгений Запискин

Его открытие планируется на следующей неделе. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на маркетолога торгового центра.

Расположенный в Мотовилихинском районе Перми торговый центр «Кит» был закрыт по требованию контрольно-надзорных органов в мае текущего года. Причиной стали многочисленные нарушения правил противопожарной безопасности. Всего их было выявлено 39. Сообщается, что администрация перенесла пожарные гидранты, установила дополнительные датчики дыма и предприняла другие действия для устранения нарушений. После этого эксплуатацию здания разрешили.

Напомним, что после трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово в стране прошла серия проверок мест массового пребывания людей. По их результатам в Перми приостановили работу торговых центров «Кит», «Октябрь», «Бирюса» и некоторых других.